Nuovi fondi Pnrr per Piane Tenna

Nella variazione di bilancio appena deliberata dalla Commissaria Straordinaria, figura un dato interessante e nuovo: l’iscrizione nel novero delle entrate dell’assegnazione di 720mila euro relativa alla partecipazione da parte del Comune a un nuovo bando Pnrr relativo alla realizzazione di un asilo nido a Piane Tenna. O meglio, nella descrizione presente nella specifica graduatoria del bando (la cui pubblicazione risale a diverse settimane fa) si legge ‘Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asilo nido’ e si parla di una previsione di 36 posti letto. Una novità di cui finora non si era saputo poco o nulla, che riguarda la scuola di Piane Tenna (tra le frazioni Luce e Cretarola) dove, al momento, ci sono una scuola dell’infanzia e una scuola primaria (con una sezione in cui è stato attivato il tempo pieno), ma non si è mai parlato di realizzarci anche un asilo nido per di più con 36 posti, considerati anche gli spazi, ormai esigui, disponibili. In ogni caso, la ragguardevole somma è stata inserita come ‘entrata’ in bilancio e, stando al relativo bando ministeriale, riguarda un’opera i cui lavori avrebbero dovuto essere consegnati entro il 31 ottobre. In attesa di conoscere ulteriori dettagli su questa progettualità, stanno proseguendo i lavori per il nuovo asilo nido, realizzato con fondi Pnrr per oltre 1 milione di euro, nella zona dell’ex mattatoio, in posizione baricentrica tra capoluogo e frazioni di Castellano, Cascinare, Bivio Cascinare. La conclusione dei lavori era a fine 2024.