Nuovo libro per Angela Lattanzi

Nuovo libro di poesie di Angela Lattanzi, ex cittadina massetana, dal titolo ‘Per le vie dell’Anima’. "La poesia è capace di toccare le corde più profonde dell’anima e di farci vedere il mondo che ci circonda con occhi nuovi – ha dichiarato Gilberto Caraceni, sindaco di Massa Fermana –. Sono felice di aver organizzato questa presentazione, la cultura e la poesia sono strumenti essenziali per la crescita e l’arricchimento della comunità. Questo libro in particolare, possiede un valore aggiunto, si tratta di una raccolta di poesie dialettali e non solo, che rappresentano un omaggio alla nostra identità culturale, alle nostre radici come cittadini di questo territorio".

Nel libro di Angela Lattanzi, infatti, non ci sono solo poesie, ma anche racconti più o meno brevi dell’infanzia, delle persone, delle tradizioni e dei luoghi del Fermano, sono descritti altri borghi e personaggi che ne hanno segnato e caratterizzato la storia dei paesi. Il programma è stato allestito anche in collaborazione con la Pro loco e l’associazione ‘Una Massa Comune’.