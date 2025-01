Nuovo successo per la Bros

La Bros Manifatture, azienda con sede a Grottazzolina e anima a Montegiorgio, continua a consolidare la sua posizione di leadership nel mondo della gioielleria grazie alla presenza alle principali fiere internazionali. Si chiude con soddisfazione l’edizione di gennaio di VicenzaOro ‘The Jewellery Boutique Show’, il più grande salone europeo dedicato alla gioielleria e all’oreficeria. Bros Manifatture ha partecipato con uno spazio dedicato ai brand del gruppo: Pianegonda, gioielleria di design; Rosato, fine jewellery; Brosway, gioielleria ed orologeria fashion; S’Agapò, gioielleria fashion easy-to-wear; Bros, cinturini per orologi di alta qualità; e Dhiva, astucci e packaging per gioiellerie. Lo stand ha raccontato la storia, i valori e i progetti dei vari marchi, attirando moltissimi visitatori. Bros Manifatture guarda ora alle prossime sfide: la Inhorgenta Munich dal 21 al 24 febbraio, al The Show Miami dal 17 al 19 marzo e al Jck di Las Vegas dal 6 al 9 giugno, per continuare il suo percorso di espansione nel settore.