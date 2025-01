Oggi parte ‘Avventura da artisti’

Il palazzo che ospita la pinacoteca civica è chiuso per lavori finanziati con fondi Pnrr ma, come noto, almeno le opere più importanti che vi erano custodite sono state spostate nella sala consiliare (nel palazzo comunale, in Piazza Matteotti) con un allestimento dedicato, in cui fanno bella mostra il polittico e il trittico di Vittore Crivelli, oltre alle opere del Tizianello, del Van Schaych e del Ricci.

Nell’intento di fare di necessità virtù, intorno a questa esposizione provvisoria e giocoforza incompleta, unita alla possibilità di visitare la vicina Torre Gerosolimitana e altri angoli suggestivi del centro storico, stanno continuando a lavorare le operatrici di Maggioli Cultura che, negli ultimi mesi, stanno continuando a promuovere iniziative destinate ad alimentare l’appeal e ad incrementare le visite del patrimonio culturale attualmente a disposizione.

Va in questa direzione anche l’ultimo progetto dal titolo ‘Avventura da artisti’ che consiste in una serie di tre incontri che prende il via oggi. Sono esperienze riservate ai bambini e non solo, divise su tre giornate, che si tengono nei luoghi d’arte più importanti e di maggior richiamo turistico del centro storico.

Il primo appuntamento, oggi (ore 16) presso il palazzo comunale con un laboratorio creativo ‘Come i santi di Crivelli’, ispirato appunto agli splendidi polittici di Vittore Crivelli. Si proseguirà il 22 febbraio, con ‘I cavalieri della Torre’, un laboratorio di sbalzo su rame, per concludere il 22 marzo, con ‘A spasso con Sant’Elpidio’: una visita interattiva alla ricerca delle tracce del Santo patrono. Tutte le iniziative sono gratuite, prenotazione obbligatoria al numero 0734/ 8196407.