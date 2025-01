"Opera necessaria ma tanti problemi"

"La Mare – Monti è un’opera indispensabile per questo territorio – spiega Vittorio Paci di Monteleone di Fermo – servirà a garantire una viabilità adeguata e sicura, la strada statale 239 Faleriense che attraversa i centri abitati, è percorsa anche da mezzi pesanti, ciclisti e altri mezzi e non riesce più ad assolvere alla funzione per cui era stata pensata e realizzata. Bloccare la terza corsia della A14 ha avuto come conseguenza anche il ritardo di programmare una Mare - Monti per il Fermano. In ballo ci sono il futuro ospedale del Fermano, aree produttive e grandi centri abitati, ma presenta anche problemi: non ci sono spazi, la vallata è fortemente urbanizzata e i costi sarebbero altissimi".