Palio, Francavilla già si muove

Il comune di Francavilla d’Ete rompe gli indugi e ingaggia Dany Capar, un cavallo baio di 5 anni come porta colori alla 36esima edizione del Palio dei Comuni. Una manifestazione ippica di gruppo uno che si correrà domenica 10 novembre all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio, da sempre un evento di rilevanza continentale che appassiona i residenti dei paesi del territorio e che vedrà quest’anno 24 comuni impegnati di tre regioni. "Abbiamo scelto Dany Capar un buon cavallo che ha trascorso gli ultimi sei mesi in Svezia per allenarsi – commenta Matteo Pioli, rappresentante del comitato Palio di Francavilla d’Ete -. Ringraziamo il proprietario Leonardo Cecchi e l’allenatore Alessandro Gocciadoro che ci scelto e con cui è nata una certa amicizia. Il cavallo ha fatto una gara di allenamento a Montegiorgio qualche giorno fa dimostrando di trovarsi bene e vincendo la sua corsa. Il Palio dei Comuni è qualcosa di unico, non è solo ippica, è socialità; in occasione di questo evento le persone si ritrovano per la cena della giubba poi la domenica vengono all’ippodromo, oltre ad essere una vetrina di promozione per tutto il territorio". La cena della consegna della giubba si terrà sabato 9 novembre alle 20,30 al ristorante ‘La Scaletta’ di Pollenza, con un ricco menù dedicato alla tradizione. Per info e prenotazione 338-3579983.

a.c.