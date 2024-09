Parte la campagna di riciclo per la bioplastica compostabile

Al via una campagna sulla bioplastica compostabile. A seguito della partecipazione ad un bando, Fermo Asite srl è stata una delle aziende locali che ha aderito subito a Biorepack, il consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in bioplastica compostabile, materiale che non ha niente a che vedere con la plastica. La bioplastica è, infatti, un materiale innovativo, che ha la caratteristica di essere completamente biodegradabile e compostabile. Questo significa che può essere riciclata insieme ai rifiuti umidi, perché diventa compost: un prezioso fertilizzante naturale. Le bioplastiche compostabili attualmente in commercio sono prodotte a partire da materie prime in larga parte rinnovabili, come amido di mais, derivati dello zucchero, legno e altre sostanze vegetali. Si trovano in molti oggetti di uso comune come buste della spesa, sacchetti ortofrutta, vaschette, retine, pellicole trasparenti, capsule del caffè, stoviglie, posate e piatti biodegradabili. I prodotti realizzati in bioplastica sono caratterizzati dalla presenza di un marchio, che si trova su confezioni e prodotti, che ne certifica la compostabilità e li rende conferibili nell’umido. Un bando aggiudicato dall’Asite grazie al lavoro di Marco Amati, per l’assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Ciarrocchi si tratta di una vera e propria campagna informativa allestita per supportare il cittadino che non sa con precisione dove conferire le bioplastiche: "Un altro tassello nel novero delle azioni messe in campo dall’assessorato e dalla Fermo Asite nell’ambito della raccolta dei rifiuti che vede la città aver fatto in questi anni passi avanti con le isole ecologiche informatizzate e che recentemente ha toccato anche Campiglione, dove è stato dato avvio il servizio in via sperimentale affiancandosi gradualmente al sistema già in uso. Stiamo lavorando per dotare la città di sistemi di raccolta sempre più agevoli e tali da "premiare" i cittadini più collaborativi, ma anche sanzionare i responsabili di abbandoni indiscriminati". Info: info@asiteonline.it. o 393 9825308