Per ’Animare il borgo’ sul palco lo spettacolo di Onice danza

All’interno del programma degli eventi estivi del Comune di Grottazzolina denominato ‘Animare il Borgo’,

si terrà oggi, 7 settembre,

alle 18,30 in piazza Marconi,

lo spettacolo dal titolo ‘Aracne – Tu cosa desideri veramente’ portato in scena dall’associazione ‘Onice Danza’. Uno spettacolo in cui gli allievi e allieve della scuola di danza portano in scena una esibizione ideata e curata da Chiara Claretti e Alice Properzi, dove oltre alle abilità tecnici di danza e scenografie, si racconta una storia di emozioni che viene trasportata al palco agli spettatori. La serata oltre all’esibizione di danza proporrà una degustazione di aperitivi preparati grazie alla passione di alcune realtà del territorio, ovvero ‘Paola alimentari frutta e verdura’ e i barman del ‘Roxy bar’. Una bella occasione per trascorrere all’aperto e soprattutto in compagnia questo sabato di settembre apprezzando la bellezza della danza e gustando un buon drink.

a.c.