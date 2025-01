Piano della mobilità sostenibile. La giunta incontrerà i quartieri

Piano urbano della Mobilità sostenibile (Pums), il sindaco Valerio Vesprini e l’Amministrazione incontrano i cittadini in quattro assemblee pubbliche. Il sindaco Valerio Vesprini e gli esponenti dell’Amministrazione incontreranno i cittadini nei quartieri. Lo scopo è di ascoltare le esigenze e le indicazioni in previsione della redazione del Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile. Il primo incontro martedì 4 febbraio nei locali del Centro sociale Santa Vittoria, via Galilei 33. Si proseguirà martedì 18 febbraio nella sala Imperatori (Centro), in via Oberdan n. 3. Mercoledì 26 febbraio nel Centro sociale Sud (teatro della chiesa Gesù Redentore) via Dandolo Silenzi; mercoledì 5 marzo nella sede del Centro sociale Nord, viale dei Pini n. 47. Le assemblee si terranno alle ore 21,15.

L’assessore alla viabilità e alla mobilità sostenibile Marco Tombolini ricorda che "il Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) è un obiettivo strategico del programma elettorale. E’ un progetto ambizioso: non è solo sinonimo di mobilità sostenibile, ma promuove anche l’attrattività e la vivibilità della città. Garantisce la sicurezza stradale e l’accessibilità per tutti, nonché la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico. Nel 2024 abbiamo ricevuto un finanziamento regionale di 25 mila euro che intendiamo integrare nel 2025 con risorse dirette comunali. Iniziamo con questa prima fase di ascolto e di confronto per procedere poi con la redazione del Piano. L’impegno nella pianificazione della mobilità è sinonimo di una visione chiara e precisa che intende raggiungere obiettivi definiti, promuovendo la partecipazione dei cittadini e delle categorie interessate nel costruire la città del futuro".