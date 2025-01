Piano per l’arte contemporanea. Nel vivo il progetto ’Eugenio Tibaldi’

Entra nel vivo il progetto “Eugenio Tibaldi. Shape. Cercando la forma” con il quale la Città di Fermo è risultata vincitrice, per il terzo anno consecutivo, del “PAC2024 - Piano per l’Arte Contemporanea”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Nell’ottica di avvicinamento alla progettualità e alla ricerca di Eugenio Tibaldi, è previsto un calendario di quattro incontri gratuiti a cura di Matilde Galletti al Terminal “Mario Dondero”, aperti ai cittadini e a quanti vorranno partecipare.

Il progetto rientra all’interno della politica culturale attuata dal Comune di Fermo – Assessorato alla Cultura che, in collaborazione con l’Associazione Karussell, invita artisti conosciuti a livello nazionale e internazionale a scoprire e dialogare con il patrimonio storico e architettonico della città. Questo è anche un modo per riflettere e approfondire la ricerca di Eugenio Tibaldi in un’ottica più allargata, contestualizzandone il percorso all’interno della storia dell’arte contemporanea.

Il primo appuntamento, dal titolo “Voci fuori dai ranghi. Un salto al Cabaret Voltaire”, si terrà venerdì 24 gennaio 2025 alle ore 18.00 al Terminal Dondero. Seguiranno domenica 26 gennaio, venerdì 7 febbraio e domenica 9 febbraio. Al termine degli incontri è previsto un talk con l’artista Eugenio Tibaldi (FOTO), che parlerà della propria ricerca dai primi anni 2000 a oggi.

Il progetto “Eugenio Tibaldi. Shape. Cercando la forma” promuove la produzione e realizzazione di un’opera dell’artista Eugenio Tibaldi nell’ottica della volontà da parte del Comune di Fermo di ampliare la propria collezione di arte contemporanea.