‘Polentata in Pineta’. Rivivono le tradizioni a Monte Giberto

Una tradizione antica molto apprezzata dai residenti e dalla popolazione dell’entroterra Fermano, grazie alla Pro loco di Monte Giberto, sabato e domenica nel centro storico del paese si rinnova la ‘Polentata in Pineta’. A promuovere l’iniziativa il nuovo Direttivo della Pro loco appena costituitosi con il neo presidente Valerio Sandroni supportato dagli altri consiglieri: Giovanni Cappella, Maria Antonietta Canala, Michele Capella, Guido Sandroni, Albano Bianchini e Federica Sandroni. Un fine settimana dedicato alla degustazione della polenta con sughi antichi e piatti di un tempo, conosciuta come una delle sagre più antiche che la Pro loco di Monte Giberto vanta fin dalla sue origini che ancora oggi girata a mano su autentici caldaie in rame. Oltre alla degustazione di piatti della tradizione ci saranno anche momenti di socializzazione e intrattenimento. "Tanto per fare un accenno domenica alle 18 ci sarà una piccola rievocazione dello ‘Scartozza’ – annuncia il presidente Valerio Sandroni – per far conoscere e tramandare alle future generazioni il passato e la storia dei nostri nonni, con trattori d’epoca e trebbie di una volta, non mancheranno gonfiabili ed attrattive per i più piccoli. Ovviamente non mancheranno i dolci fra cui il famoso ‘Pizzotto de Granturco’ preparato dal panificio D’Alesio, antica ricetta realizzata con farina di mais che si portava in campagna durante ‘lù frati nei giorni dello scartozza’. Ringraziamo gli sponsor e l’Amministrazione per il supporto che ci permette di realizzare tutto questo. Non mancheranno i tradizionali stornellatori ed il saltarello ad allietare le due serate". Più precisamente sabato si esibiranno Serena e Andrea, mentre domenica dalle 18 saranno di scena Cristian e Marco.