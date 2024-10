Polo Urbani protagonista all’Etwinning Forever

Il polo ‘Urbani’ ha partecipato nei giorni scorsi all’evento Etwinning Forever promosso in occasione della Giornata Europea delle Lingue 2024 dall’Ufficio Scolastico Regionale all’Isc Fracassetti di Capodarco di Fermo. In rappresentanza della dirigente scolastica, Laura D’Ignazi e della funzione strumentale Erasmus+, Laura Fuccio, hanno partecipato al seminario Loretta Lucioli e Laura Gentili, entrambe attive in progettualità eTwinning plurilingue durante lo scorso anno scolastico. "In quanto scuola eTwinning da oltre due bienni – riferiscono dal polo Urbani – l’istituto è pronto ad affrontare le sfide internazionali del nuovo anno con proposte didattico educative dal valore aggiunto, anche grazie al supporto tecnico dell’internet Safety Center ministeriale ‘Generazioni connesse’ in materia di sicurezza in rete e alla stretta collaborazione con i gruppi di lavoro costituiti nelle tre diverse sedi dell’Istituto".

La partecipazione alla Giornata Europea delle Lingue, dunque, si inquadra in un progetto didattico che da diversi anni viene portato avanti dal polo Urbani, che mette al centro della formazione degli studenti un Piano di Formazione nazionale e dell’internazionalizzazione delle scuole. In tale contesto è stato utile il fatto che gli interventi si siano focalizzati sul tema dei gemellaggi elettronici eTwinning, risorsa chiave per l’apprendimento linguistico attraverso le buone pratiche condivise nella Piattaforma europea, insieme alla progettualità Erasmus+ e alle relative mobilità studentesche, preziose occasioni di arricchimento e scambio multiculturale per i giovani delle nazioni europee.

Di grande utilità è stata l’informativa sulle innumerevoli risorse disponibili in Rete a servizio delle lingue, spaziando anche nelle iniziative europee messe in campo per la scuola e la formazione dei docenti.