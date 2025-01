Potature e cantieri. Cambia la viabilità

Per lavori in corso interruzione del traffico fino a venerdì 31 gennaio sul viale della Vittoria e nelle vie Primo Maggio e Martiri di Cefalonia. In seguito alla richiesta di occupazione di suolo pubblico da parte di un cittadino per l’esecuzione di un intervento sarà interrotto il transito dei veicoli nel viale della Vittoria all’altezza della rotatoria di via Filzi (direzione sud) n viale della Vittoria all’altezza della rotatoria di via Filzi (direzione sud). La chiusura della viabilità sarà in vigore fino a venerdì prossimo, 31gennaio. Nelle vie Primo Maggio e Martiri di Cefalonia l’interruzione del traffico è dovuta all’esecuzione di lavori di potatura. L’Ufficio tecnico del comune, infatti, rende noto che a partire da oggi, inizieranno i lavori di potatura in viale Primo Maggio e via Martiri di Cefalonia. Gli interventi sono previsti su entrambi i lati delle strade di cui sopra con la conseguente momentanea necessità di chiusura al transito veicolare e la collocazione di divieti di sosta con rimozione forzata. Da martedì 28 a venerdì 31 gennaio si interverrà dalla strada statale adriatican. 16 fino all’incrocio con via Petrarca, da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio i lavori saranno eseguiti dall’incrocio di via Petrarca fino all’intersezione con via della Repubblica.