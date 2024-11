"Praticamente siamo inaccessibili"

Trovandosi a ridosso dell’Ete Morto, la Fioreria Lucci è stata inglobata nel cantiere per il nuovo ponte: "E’ stato un anno durissimo – dice Claudia Lucci -. Siamo dentro al cantiere, praticamente inaccessibili. Per far arrivare qui i clienti dal centro di Casette, abbiamo ricavato un percorso che passa dentro il nostro giardino. Meno male che per Ognissanti, impresa e Genio Civile hanno accettato di ricavare un accesso dalla Brancadoro, a ridosso del cantiere. Per il Natale? Di solito in questo periodo, cominciavo i preparativi e pensavo gli acquisti, quest’anno ancora nulla. Non ne ho neanche voglia". E’ un sorriso tirato il suo, tanto è stata messa a dura prova: "Non c’è mai stata chiarezza su aperture e chiusure del ponte, i clienti più anziani non li ho visti più, come era prevedibile, e ho perso anche quelli di passaggio"