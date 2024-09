Prima campanella e ultimi lavori

Conto alla rovescia per l’inizio del nuovo anno scolastico, fissato per l’11 settembre, in questi mesi che precedono il ritorno in classe, l’amministrazione comunale ha provveduto e sta continuando a provvedere ad effettuare diversi interventi negli edifici scolastici di competenza comunale per preparare al meglio l’accoglienza di alunni, docenti e personale. Si è trattato di opere di manutenzione, curate e coordinate dagli uffici comunali, che vanno, solo per fare alcuni esempi, dalle sistemazioni varie all’interno dei plessi alla realizzazione di nuovi ambienti sulla base delle esigenze dei vari istituti, alla parte idraulica ed elettrica fino ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di tinteggiatura, anche in collaborazione con gli Istituti Comprensivi. Fra le diverse azioni portate avanti all’esterno delle scuole, invece, anche la riqualificazione di aree per il gioco e la didattica, con tappeti in erba sintetica, la creazione di nuovi giochi nei parchi scolastici, nuovi giardini, nuovi refettori, tutta una serie di nuovi interventi che sono stati eseguiti nell’ambito della partecipazione del Comune di Fermo al Fondo Nazionale del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla nascita a 6 anni di età, che ha visto in questi ultimi anni già numerose azioni concluse grazie a questi finanziamenti riconosciuti all’Ente Comunale, con cui negli anni scorsi sono stati insrallati gazebi, tavoli, sedute, scivoli, altalene, giochi a molla, strumenti per attività laboratoriali. Inoltre in tutti i plessi di competenza comunale sono stati avviati e proseguono in questi giorni i lavori, a cura della Fermo Asite, di manutenzione del verde e di sistemazione degli spazi verdi delle scuole e dei parchi all’interno delle aree scolastiche. Per il sindaco Calcinaro doverosa l’attenzione al sistema scolastico: " Un lavoro curato, anche valorizzando le aree esterne, con l’obiettivo di supportare ed essere al servizio delle attività didattiche e non solo degli alunni che le frequentano". "Dopo che sono stati eseguiti tutta una serie di interventi manutentivi sia all’interno che all’esterno dei plessi di competenza comunale, alunni, personale e docenti troveranno ambienti e spazi sistemati e curati al meglio per accoglierli già dal primo giorno del nuovo anno scolastico in modo ottimale, ha detto l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani. Interventi eseguiti dall’ufficio tecnico comunale che ringrazio, insieme al Dirigente Alessandro Paccapelo, e grazie anche alla collaborazione degli stessi Istituti Comprensivi e delle famiglie".