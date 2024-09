Prima campanella, nuove sedi promosse

Buona la prima, sarebbe il caso di dire, a proposito dell’inizio dell’anno scolastico così come vissuto nel capoluogo, nelle due nuove sedi scolastiche per la primaria e la secondaria di primo grado. Sorvegliata speciale era la situazione nell’area di via Fontanelle ma, sia all’entrata a scuola, sia all’uscita, il flusso degli studenti e dei genitori che li avevano accompagnati nel primo giorno di scuola e nella nuova destinazione e sono andati a riprenderli in auto, è stato gestito senza particolari difficoltà dagli agenti della polizia locale. Nessun problema neanche alla Bartolucci. A Casette d’Ete, in tempo per l’inizio dell’anno scolastico, è stata riaperta al transito la via Maria Gioia che passa proprio davanti alla scuola primaria ‘Della Valle’ e consente al traffico di defluire verso via Cavour. Diverso il discorso per gli scuolabus che a causa della chiusura del ponte sull’Ete Morto, hanno dovuto fare un giro più largo per trasportare gli alunni di primaria e media.