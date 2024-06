Primo titolo italiano per il Team Red Racing grazie a Paolo D’Angelo

E’ ancora lunga la stagione, ma il Team Red Racing con sede a Fermo e anima a Grottazzolina porta a casa il primo titolo italiano della stagione con il fermano Paolo D’Angelo nella categoria Amatori Mx1. La squadra in queste settimane sta producendo il massimo sforzo essendo impegnata in varie categorie in tutta Italia. Partendo dal Campionato italiano Fmi Epoca sul crossodromo ‘Recoaro’ di Recoaro Terme, Mirko Fiorentini conquista il gradino più alto del podio mantenendo la tabella rossa di leader di campionato. Giornata stupenda all’impianto ‘Tittoni’ di Cingoli dove il Team Red Racing ha conquistato il primo titolo italiano di stagione grazie a Paolo D’Angelo; mentre Nicola Bugiolacchi si è accontentato del secondo posto nella categoria Amatori Mx1; in pista c’era anche Graziano Peverieri che con la piccola 125 due tempi si conquista il primo posto nella categoria Agonisti 125 2/T, collocandosi così in terza posizione assoluta nel campionato. Nella categoria Amatori Over 40 Matteo Ottaviani grazie al secondo posto, conquista la tabella rossa di leader di campionato. Nella categoria Amatori Mx1 Nicola Bugiolacchi porta a casa il terzo gradino del podio, ma conferma e rafforza la prima posizione nel campionato. Nella categoria Hobby Over 40 un ottimo Diego Piersigilli dopo il rientro da un infortunio raccoglie un primo posto assoluto allungando il vantaggio sui diretti avversari e confermando la tabella rossa di leader. Nella Hobby Over 50 Taino Felici dopo una scivolata nella prima batteria riesce a recuperare terminando terzo, ripartito un pò dolorante ha stretto i denti andando di nuovo a conquistare la terza posizione che gli vale il terzo gradino del podio, anche lui mantiene la tabella rossa di leader. Nella categoria Esperti Mx1 giornata difficile per Daniele D’Angelo che chiude in nona posizione.