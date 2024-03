Pulmino per disabili, con ‘L’Ulivo della Pace’ si raccolgono i fondi

E’ stata un successo l’iniziativa ‘L’Ulivo della Pace’ realizzata in forma associata dalla Confraternita di Misericordia e il gruppo Fratres donatori sangue di Montegiorgio, che si è svolta nei giorni scorsi nei scorsi nei comuni della media Valtenna. Lo scopo dell’iniziativa, una campagna di sensibilizzazione rivolta ai residenti del territorio per raccogliere fondi destinati all’acquisto di un pulmino con funzioni sociali per il trasporto di persone con disabilità. Per questo obiettivo in tre fine settimana successivi i volontari della Misericordia hanno distribuito oltre 250 piantine di ulivo negli undici Comuni in cui l’Associazione è attiva con i propri servizi. I risultati raggiunti sono stati più che lusinghieri. Anche la Fratres ha voluto contribuire al successo dell’iniziativa con l’acquisto di 38 piantine regalate poi ai vari plessi scolastici: l’Isc ‘Cestoni’, il Liceo Scientifico e Istituto tecnico Economico del ‘Medi’ che fanno capo al Polo Urbani di Porto Sant’Elpidio e l’Istituto agrario di Montegiorgio sotto l’egida del ‘Montani’ di Fermo. Un modo per sensibilizzare i giovani alla donazione del sangue, al volontariato con una finalità sociale, in questo caso il trasporto degli ammalati e dei disabili, all’amore per la natura. Venerdì 22 marzo le due associazioni hanno consegnato insieme le piantine alle scuole sottolineando così la loro origine comune che trae le proprie radici dalla solidarietà cristiana e nello spirito di altruismo.

"Una storia parallela che nasce da lontano – spiegano in una nota congiunta il governatore della Misericordia Cristiano Bei e il presidente della Fratres Marrigo Marziali -.. La Fratres è una emanazione della Misericordia, e che si traduce in iniziative di volontariato attivo nel territorio. Le due Associazioni sono pronte a nuove sinergie a favore del prossimo".

a.c.