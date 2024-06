Record di donazioni per l’Avis, cresciute del 25%

L’Avis ‘V. Scoccini’ traccia un bilancio delle donazioni di sangue effettuate a maggio e, numeri alla mano, c’è di che andare soddisfatti: sono state donate 87 sacche, di cui 69 di sangue intero e 18 di plasma. "Si tratta di un risultato straordinario con un incremento di circa il 25% rispetto alla media mensile che si attesta su circa 70 sacche. Sono numeri entusiasmanti – il presidente Sandro Birilli – e vogliamo ringraziare tutti i nostri straordinari donatori. Siamo

consapevoli di non poter mantenere questo trend nei mesi estivi per via delle numerose chiusure del centro prelievi dovute alla mancanza di medici. Un problema annoso, che non dipende dalla nostra volontà e che chi dovere non riesce a risolvere, ma noi non ci abbattiamo e continuiamo a fare la nostra parte". Chiaro il messaggio che presidente e direttivo avisino vogliono lanciare a chi deve occuparsi di tali questioni e che dovrebbe adoperarsi per fare sì che la raccolta di sangue non subisca rallentamenti, soprattutto in estate. Intanto l’Avis continua la fare il suo e col patrocinio del

Comune e in collaborazione con la Magnifica Contrada Santa Maria, durante la 5’ Sagra dell’oca arrosto e dei moccolotti de lo vatte, (chiude oggi) al quartiere Celeste-Carmine,

approfitterà per promuovere il valore del dono ed avvicinare

quanti più elpidiensi a questa realtà.