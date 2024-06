Regata in trasferta a Milano: vince Giancarlo Mariani

Dopo il terzo posto conquistato nelle regate di Andora e Jesolo arriva la prima vittoria della stagione 2024 di Giancarlo Mariani nell’avvincente Regata Nazionale organizzata, il 22 e 23 giugno, sul Lago di Como dalla Lega Navale di Milano . Diciannove gli atleti presenti, Giancarlo Mariani e Giorgio Curzi della Liberi nel Vento, si sono sfidati con condizioni meteo molto impegnative.Quattro le prove che il comitato di regata è riuscito a far disputare. Con una vitto ria e due secondi posti Giancarlo Mariani vince la Regata Nazionale 2.4mR Trofeo Albrici. Sesto posto per l’altro atleta della Liberi nel Vento Giorgio Curzi. Una bella trasferta che ha fatto da lancio alla prossima manifestazione sportiva che sarà organizzata a Porto San Giorgio il 6 e 7 Luglio.Da varie parti di Italia, anche dall’Austria, i più forti timonieri della Classe Italiana 2.4mR giungeranno per partecipare alla diciassettesima Regata Nazionale 2.4mR Trofeo Sandro Riccim Trofeo Rotary di Fermo Memorial Francesco Raccamadoro Ramelli, Coppa Marina di Porto San Giorgio.