Ricostruzione, arriva Castelli. Incontro per la nuova scuola

Un incontro proficuo per un confronto che resta costante e che va a chiarire determinate questioni sul tavolo legato ai lavori pubblici. Proprio venerdì scorso infatti presso la Sala Consiliare del Comune di Monte Urano, il senatore Guido Castelli, Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, ha incontrato il primo cittadino Andrea Leoni e i componenti dell’amministrazione comunale per un confronto su diverse tematiche. Sul tavolo molteplici aspetti: la rimozione degli ostacoli che fino ad oggi hanno impedito l’avvio del cantiere scuola con l’obiettivo di velocizzare il più possibile l’iter. E’ questa indubbiamente la questione che sta più a cuore la cittadinanza che attende da anni che il nuovo plesso inizi a prendere forma. Non solo questo però l’argomento di confronto visto che si è parlato inoltre di nuove infrastrutture viarie e di come poter intervenire per gli immobili danneggiati dal sisma 2016. All’incontro hanno partecipato, oltre ai componenti dell’amministrazione comunale, anche i professionisti dell’ufficio lavori pubblici. Un appuntamento che conferma la volontà di mantenere rapporti diretti e confronti constati con i vari referenti governativi per rilanciare le infrastrutture e il ruolo di Monte Urano.

r. c.