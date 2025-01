Riprende la rassegna con Cesare Catà: faro sul ’Daimon’

‘Magical Afternoon’, rassegna culturale con ospite Cesare Catà: domenica 5 gennaio alle 17,30 con ‘Daimon. Lezione spettacolo sugli Dei e gli Eroi dentro di noi’, evento ad ingresso libero. Già da qualche tempo Cesare Catà ha iniziato a riportare all’attenzione del pubblico il tema degli ‘Eroi’, personaggi di celebri romanzi della narrativa conosciuti da tutti, eroi intesi più semplicemente come i grandi personaggi della mitologia greca, i piccoli grandi eroi che si nascondono nella vita quotidiana. Cosa accomuna il grande eroe passato alla storia, ai piccoli eroi che con gesti quotidiani rendono la vita migliore di tanti altri essere umani, magari nascosti proprio nel silenzio della loro quotidianità. Sarà questo il filo conduttore con cui il pubblico sarà accompagnato in questo viaggio da Cesare Catà, che offrirà una rilettura di tanti personaggi noti e offrirà una visione più contemporanea ed anche ironica sulla capacità di compiere la giusta scelta e di trasformare l’individuo nella sua vita quotidiana un eroe contemporaneo. Un pomeriggio per condividere una riflessione che non mancherà di strappare anche qualche sorriso.

a.c.