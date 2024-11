Romizi: "Meritavamo qualche punto in più"

FERMO

Parola di capitano. Marco Romizi ospite del Salotto Gialloblù ha parlato a tutto tondo di questa prima parte di stagione. "Abbiamo fatto buone prestazioni e creato spesso ma segnato solo otto gol, di cui quattro su rigore. Le due vittorie di inizio stagione ci hanno dato slancio perché partire da -2 è complicato. Poi è arrivata una fase dura nei punti ma non nelle prestazioni. Anche se in alcune gare come Notaresco e Roma City abbiamo fatto meno bene. Ma è un campionato in cui chi passa in vantaggio e sa gestire fa la differenza. Ad Avezzano abbiamo creato molto e sofferto poco ma ci siamo ritrovati in dieci nel finale a rischiare anche di perderla. Poi grazie all’invenzione di Mattia e al loro errore siamo tornati alla vittoria e ci serviva tanto a livello mentale". E una classifica che in parte ha anche respirato: "Abbiamo 11 punti ma ne abbiamo fatti 13 in campo. Per come siamo partiti, per i tanti infortuni e le squalifiche, non è stato semplice. Questo risultato ci darà una spinta psicologica importante. I prossimi (Termoli e Civitanova, ndr) sono due scontri diretti importanti per la salvezza. Sarebbero bastate una o due vittorie in più per una classifica che avrebbe rispecchiato quelle che erano le aspettative. Ma sottolineo siamo un gruppo composto di bravissimi ragazzi e in questo comprendo mister, staff e direttori". Passando al campionato sono tre le squadre che lo hanno colpito. "Il Fossombrone per l’organizzazione e alcuni elementi interesanti. Per il gioco direi la proposta della Vigor è sempre molto interessante, senza alcun timore di rischiare la giocata. L’Atletico Ascoli ha un gioco simile: conosco bene il capitano D’Alessandro e mi ha detto quanto lavoro c’è dietro". Anche qualche giovane non è sfuggito al suo occhio: "Ferrari dell’Avezzano nei primi metri ha qualcosa di molto interessante. Poi Amerighi del Fossombrone per struttura fisica e l’impatto in gara, ma non dimentico Kone della Vigor Senigallia con cui mi sono allenato anno scorso: ha dribbling e personalità".

Roberto Cruciani