’Salpamenti’, il ritorno del festival della mente rivolta al mare

III edizione di "Salpamenti. Il festival della mente rivolta al mare" Da un’idea dell’associazione. Karussell e del Marina di Porto San Giorgio, il festival che unisce musica, presentazioni e degustazioni il 12, 13 e 14 luglio negli spazi del Porto Turistico. Guardare, ascoltare, assaggiare il mare. Questo è "Salpamenti", il micro-festival culturale che racconta il porto e tutto ciò che vive nella sua aura salmastra: persone, tradizioni, sentimenti. Insieme a talk e presentazioni con relatori d’eccellenza, anche incursioni di musiche da tutto il mondo e dei sapori locali – in partnership con Slow Food –, perché in mare aperto, il porto, casa propria e la meta da raggiungere, assumono quasi gli stessi contorni: "Uno degli obiettivi di "Salpamenti" – spiega Matilde Galletti, referente di Karussell – è quello di far percepire il porto come una presenza viva all’interno della cittadina. Il Marina è il primo luogo che accoglie ed è l’ultimo che cordialmente saluta quanti partono e arrivano non solo via mare, ma anche via terra. Grazie al susseguirsi di questi eventi, il porto diviene accessibile, bello e stimolante, entrando a far parte della quotidianita` della cittadinanza e del territorio tutto". "Siamo onorati di proseguire nel nostro intento di apertura del Marina alla comunità locale e turistica attraverso proposte significative e stimolanti – aggiunge il Presidente del Marina di Porto San Giorgio, nonché amministratore unico del gruppo Marinedi, Renato Marconi –, soprattutto nella forma di un’offerta culturale che si muove su più fronti"