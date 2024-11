Sangiuliano e Giambruno in città

Due ex di rilievo legati all’attuale governo di Giorgia Meloni, approdano alla corte dell’amministrazione di Porto Sant’Elpidio, il prossimo 30 novembre. Uno di questi è Gennaro Sangiuliano, ex ministro della cultura, dimessosi qualche mese fa dal suo prestigioso incarico per note vicende, che si presenta in veste di giornalista e di scrittore, per parlare del suo libro ‘Trump – Un presidente contro tutti’. Ad intervistarlo sarà l’altro ex, stavolta inteso come ex compagno della Presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che è giornalista Mediaset: Andrea Giambruno. Un incontro culturale che si terrà nella sala conferenze di Villa Baruchello (con appuntamento alle ore 17) e, vista la caratura degli ospiti e la scelta del tema particolarmente importante, per dargli il giusto risalto è stata indetta una conferenza stampa, alla quale è intervenuto lo stesso ex ministro Sangiuliano, in videocollegamento.

"Torno sempre con piacere nelle Marche – ha esordito Gennaro Sangiuliano – una regione che mi è cara per i periodi trascorsi da ragazzo a Porto Potenza Picena". Venendo subito alla sua attività come scrittore, l’ex ministro ha chiarito che quella di Trump "non è l’unica biografia degli uomini più potenti della terra che ho scritto, avendo anche curato quelle di Vladimir Putin e di Xi Jinping. Ripubblicherò ora quel libro su Trump, che risale al 2017, aggiornato con la sua rivincita". Per Sangiuliano "comunque la si possa pensare su di lui, quello che è accaduto è comunque un fatto storico. Quattro anni fa, dopo la vittoria di Biden e l’assalto a Capital Hill, sembrava finito come politico e come uomo e nessuno avrebbe mai scommesso su un suo ritorno. Con caparbietà, invece, ha saputo ricostruire e ribaltare tutto. Ma per comprendere la geopolitica occorre fare i conti con il vissuto dei grandi protagonisti del nostro tempo, anche per capire le dinamiche mentali che muovono i loro comportamenti".

Entusiasta il sindaco Massimiliano Ciarpella: "Mi fa davvero piacere ospitare Sangiuliano nella nostra città e sarà un piacere ascoltarlo. Per la sua attività giornalistica e saggistica è un profondo conoscitore delle dinamiche internazionali. Trump è personaggio controcorrente e credo che questa conferenza sarà stimolante e ci fornirà interessanti chiavi di lettura sul quadriennio che attende il prossimo presidente degli Stati Uniti". Si è detta incuriosita dall’incontro, Elisa Torresi, assessore alla cultura, ricordando che anche nella stagione delle Api, in ‘November’ con Luca Barbareschi, si tocca il tema della politica americana.

Marisa Colibazzi