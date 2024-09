Sanità, c’è il nuovo mammografo: "Diagnosi più veloce per le donne"

Uno strumento per prendersi cura della vita delle donne, è in arrivo nel territorio fermano. ’Un nuovo mammografo, di ultimissima generazione, per la Radiologia di Porto San Giorgio’, lo annuncia il direttore generale dell’Ast di Fermo, dr. Roberto Grinta. Il nuovo macchinario, donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, sarà presentato ufficialmente a fine settembre, grazie all’ennesimo intervento della Fondazione che ha tra i suoi scopi proprio il supporto alla sanità. Il vicepresidente della Giunta e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, esprime ’gratitudine’ nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo "per la donazione di una strumentazione all’avanguardia e così importante per la salute delle donne. L’aggiornamento tecnologico e digitale delle attrezzature è in testa all’agenda politica di questa Giunta regionale che sta lavorando al potenziamento dell’offerta sanitaria per garantire le migliori risposte in termini di prevenzione e cura delle malattie. Gli screening oncologici sono uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce del tumore della mammella che consente di avviare tempestivamente i percorsi di trattamento più efficaci".

Tornando al macchinario, si tratta del sistema Fdr Amulet Innovality di Fujifilm, caratterizzato da altissima risoluzione spaziale, massima ergonomia e comfort per le pazienti, estrema rapidità di acquisizione e completa dotazione di applicazioni avanzate ed accessori destinati a fornire nuovi riferimenti assoluti nel settore della diagnostica senologica. Il nuovo mammografo è in grado di gestire tutti i metodi di indagine volumetrica ad oggi diffusi, inclusa la tomosintesi, garantendo un elevato livello di qualità dell’immagine, una dose radiologica ridotta per la paziente ed un elevato comfort.