Scatta il FantaSanremo. C’è anche il Comune

La città che ha dato i natali al FantaSanremo che, tra poche settimane, vivrà e farà vivere altri momenti esaltanti e coinvolgenti a livello nazionale e non solo, non poteva non farsi contagiare anche quest’anno dal fantasy game made in Porto Sant’Elpidio. Così, l’assessorato al turismo ha creato la lega FantaComunePse e sta invitando cittadini appassionati a iscriversi e registrarsi su fantasanremo.com/login, scegliere il team di artisti per creare la propria squadra (ogni utente ne può creare un massimo di 5 e aderire fino a 25 leghe) per poi accedere a FantaComunePse. La squadra della lega del Comune che, al termine del Festival di Sanremo, avrà ottenuto più punti, riceverà una targa ricordo. Una iniziativa simile l’hanno presa anche i ragazzi di San Crispino Eventi che ha creato la lega San Crispino Pse Family, invitando appassionati del fantasy game a partecipare e a iscriversi alla lega. Il vincitore riceverà la felpa, la t-shirt, la tazza brandizzati San Crispino Eventi e due pass Staff per l’edizione 2025 della festa patronale. Infine, nell’ambito del progetto Wanna Be In, venerdì (ore 21,30) nella biblioteca comunale, ci sarà la presentazione dell’Activity book ufficiale del FantaSanremo.