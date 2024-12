Seccardini: "Match difficile. Siamo stati davvero bravi"

L’Atletico Ascoli torna da Teramo con un punto che consente di stazionare ancora nelle zone alte. "Siamo stati davvero bravi perchè giocavamo su uno dei campi più difficili di tutto il raggruppamento. Il Teramo è una squadra che ha grandi qualità, ma noi non abbiamo snaturato il nostro modo di giocare". Queste le prime parole di mister Seccardini, che poi ha aggiunto: "Era un match delicato, lo abbiamo affrontato con personalità. Credo che sia stata un’ottima prestazione, dovevamo essere il più precisi possibile nel possesso palla perchè loro sono micidiali nelle ripartenze. Il primo tempo è stato equilibrato, nella ripresa il Teramo ci ha messo un po’ di più in difficoltà, anche noi abbiamo avuto le nostre chance. Alla fine risultato giusto. Classifica? Non guardo le altre, non dobbiamo vincere il campionato. Facciamo il massimo, poi a maggio tireremo le somme".