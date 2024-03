Sequestrata rete da posta di 50 metri

Il personale dell’ufficio circondariale marittimo – guardia costiera di Porto San Giorgio ha sequestrato una rete da posta di circa 50 metri ed un ancorotto in ferro. Durante l’abituale controllo in mare gli uomini della guardia costiera cittadina hanno accertato la presenza di una rete da posta oggetto di un precedente avvistamento e di varie segnalazioni pervenute al comando dell’ufficio circondariale marittimo. Circomare sangiorgese. La rete in questione si trovava posizionata in prossimità del pennello antistante lo chalet denominato "Lo storione" del comune di Porto San Giorgio. Accertato il non regolare posizionamento hanno proceduto a salpare l’attrezzo rinvenuto per aver posizionato una rete da posta di circa 50 metri in zona non consentita. Oltre al sequestro il proprietario è stato sanzionato per 2.000 euro.