Servigliano, ecco il consiglio comunale

Si è tenuta ieri mattina l’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Servigliano, che ha riconfermato alla guida del paese il sindaco Marco Rotoni. Il Consiglio si è tenuto nella sede della ‘Casa delle Memoria’, presenti molti cittadini che hanno condiviso l’entusiasmo del nuovo gruppo, oltre ad alcuni sindaci e amministratori dei paesi limitrofi con Ivano Bascioni di Belmonte Piceno. Il riconfermato sindaco insieme al suo gruppo, ha già messo in chiaro le linee programmatiche dell’Amministrazione. Dopo aver esaminato le condizioni di eleggibilità e il giuramento del sindaco, si è entrati nel vivo della cerimonia. "L’entusiasmo di aver raccolto il 73% delle preferenze – spiega Marco Rotoni – sono il segnale che la popolazione ha riconosciuto e apprezzato l’impegno degli ultimi 20 anni a portare avanti progetti e servizi rivolti non solo a Servigliano ma anche alla media Valtenna. Il nostro impegno sarà rivolto anche a gestire il cambiamento, per dare ai nostri giovani gli strumenti per vivere e crescere nel territorio. Come abbiamo sempre fatto in questi anni, alle riunioni di Giunta, parteciperanno tutti i componenti della lista ‘Progetto per Servigliano’, perché tutti lavoreranno con uguale impegno alle esigenze della popolazione e alla crescita della nostra città; tutti riceveranno deleghe specifiche utili alla comunità".

Il sindaco ha poi sciolto i nodi sugli incarichi del gruppo amministrativo: Danilo Viozzi è stato nominato presidente del Consiglio comunale con deleghe a cultura ed eventi; Gianfranco Minnetti vice sindaco con delega al bilancio; Daniela Belleggia assessore con delega alle politiche sociali, Simone Bassetti capogruppo del Consiglio, comunque tutti gli elementi del gruppo hanno ricevuto specifiche deleghe. "Con questa cerimonia inizia di fatto il nostro nuovo mandato – conclude Marco Rotoni – e siamo già pianamente calati nelle nostre parti, ci sono tante cose da fare. Nell’immediato c’è da gestire la programmazione estiva a partire dal ‘NoSound Fest’ che rappresenta una grande vetrina di promozione per tutto il territorio, c’è il Torneo cavalleresco di Castel Clementino che senza dubbio è il primo evento per la comunità di Servigliano e tante altre iniziative che si articoleranno di settimana in settimana. Sotto il profilo amministrativo in questi giorni stiamo lavorando al bando Borghi accoglienti insieme a Belmonte e Monteleone, oltre a progetti di riqualificazione".

Alessio Carassai