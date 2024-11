"Servono rinforzi per la stradale"

In occasione della "Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada", prevista per domenica prossima, il Sap, Sindacato autonomo di polizia lancia un appello urgente alle autorità competenti, richiamando l’attenzione sulla drammatica mancanza di personale nella provincia di Fermo, carenza che compromette gravemente la sicurezza stradale e urbana. "Chiediamo con forza – spiega il segretario provinciale, Alessandro Patacconi - che il ministero dell’Interno prenda atto di questa situazione e intervenga tempestivamente. In particolare, nel prossimo piano di potenziamento, di imminente pubblicazione. E’ infatti imprescindibile assegnare un numero adeguato di agenti alla sezione polizia stradale di Fermo e al distaccamento di Amandola, i quali attualmente operano con meno della metà dell’organico previsto. La commemorazione delle vittime della strada non può restare solo un simbolo fine a sé stesso, ma deve tradursi in azioni concrete per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Da ormai sei anni, anno dell’istituzione della sezione polizia stradale di Fermo, denunciamo questa grave situazione, ma finora poco o nulla è cambiato". Patacconi sottolinea poi come la prevenzione degli incidenti stradali non si possa ridurre all’installazione di autovelox, tutor o T-red: "Occorre la presenza costante di pattuglie su strada, capaci di intervenire rapidamente e dissuadere comportamenti pericolosi. La cronica carenza di personale obbliga spesso le volanti della questura a occuparsi dei rilievi in caso di incidenti, soprattutto nelle ore serali e notturne, distogliendole dal loro ruolo primario di controllo del territorio".