Si accendono di nuovo le luci al ’Del Duca’ . L’Ascoli prova a riconquistare i suoi tifosi

Tornano a riaccendersi le luci al Del Duca. Da quella fatidica quanto drammatica serata del 10 maggio di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Stasera l’Ascoli tornerà ad aprire il proprio campionato casalingo con l’inedita sfida (avvio alle ore 20.45) che vedrà sulla strada dei bianconeri la Pianese. In questo calcio agostano abbiamo assistito alle due sfide della Coppa Italia di serie C con Gubbio (2-1) ed Arezzo (2-1), occasioni servite come una sorta di prove generali prima di aggiustare il tiro ed iniziare a fare sul serio a Ferrara contro la Spal (2-2). In maniera assolutamente inattesa qui le cose si erano subito messe benissimo, ma poi nel giro di qualche minuto tutto è stato rimescolato in favore degli estensi. Ora chiaramente in casa servirà quella vittoria necessaria e in grado di lanciare la vera corsa dell’Ascoli. Riconquistare la piazza sarà un compito arduo che passerà attraverso la possibilità di lottare e credere per un possibile ritorno in B. Guai però a sottovalutare il prossimo avversario di turno. La formazione toscana ha già annunciato di arrivare sotto le cento torri per complicare la vita ai padroni di casa. E in queste prime battute di stagione gli uomini di Fabio Prosperi hanno saputo trovare l’impatto giusto poi confermato nella gara d’esordio di una settimana fa, quando a rischiare grosso è stata una big come il Perugia. In casa Picchio si ripartirà con il timone nelle mani del patron Massimo Pulcinelli, giunto alla sua settima annata bianconera. Dal punto di vista organizzativo e societario non è cambiato assolutamente nulla. Il club ripartirà con lo stesso consiglio di amministrazione e gli stessi dirigenti ritenuti dalla tifoseria colpevoli dell’amara retrocessione. Tolto chiaramente l’unico avvicendamento che ha visto l’arrivo del nuovo direttore sportivo Emanuele Righi.

I gruppi del tifo organizzato hanno deciso di disertare ad oltranza tutte le gare casalinghe finché non sarà data prova di un vero rinnovamento societario. Ad essere rivoluzionato invece è stato l’organico messo a disposizione del tecnico Massimo Carrera che stasera dovrebbe presentarsi in campo secondo l’annunciato 3-4-3. Il primo rebus sarà tra i pali e riguarderà Livieri. Il terzetto difensivo potrebbe vedere l’esordio di Curado al fianco di Menna e Gagliolo. Solita linea mediana con Bando e Varone al centro supportati dagli esterni Adjapong e Cozzoli. Nel tridente d’attacco al fianco del terminale Corazza sono Marsura, D’Uffizi e Tirelli ad essere in lizza per due maglie da titolari.

Massimiliano Mariotti