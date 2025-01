Si chiude il mese all’ippodromo

Si chiuderà domani all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio, un gennaio intenso per la corse al trotto. Domani 31 gennaio alle 14 si torna in pista per godersi la terza tris del mese, con il prestigioso Premio Indal, corsa Tris, quarté e quinté, che si disputerà sulla distanza dei 2500 e 2520 metri con partenza ai nastri. Un evento che promette scintille, con un parterre di cavalli e guidatori di alto livello pronti a sfidarsi per un successo che vale molto di più della semplice gloria. Dopo l’esordio del 3 gennaio con la Tris Premio Wine Eden Vini di Montegiorgio, il mese è proseguito con l’omaggio al maestro del trotto Giancarlo Baldi e la Tris Premio Candioli Pharma. L’ultima giornata di gennaio sarà dedicata alla Indal.