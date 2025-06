Si parla di cibo insieme al prof. Alberto Grandi

Torna ’Le parole del cibo’ la storia della gastronomia con aneddoti e curiosità. Sabato alle 16 appuntamento alla Bambinopoli di Porto San Giorgio (lungomare centro) per il primo incontro de ’Le parole del cibo’ una rassegna che vuole parlate di cibo e di cucina non solo come prodotti legati al gusto e alle ricette, ma ’parlare di cibo’ soprattutto come prodotto culturale.

L’ospite dell’incontro d’eccezione Alberto Grandi, professore di storia dell’alimentazione presso l’università di Parma. Grandi è anche autore di diversi volumi sulla storia e cultura del cibo tra cui ’DOI denominazione di origine inventata’ e il recente ’La cucina italiana non esiste’.

Lo storico, cerca di dimostrare come l’innovazione sia sempre stata un elemento di successo e come la ricerca, lo sviluppo, il miglioramento dei prodotti siano fattori di sviluppo fondamentali nel mondo del food: Il tema della serata ha come titolo: ’La cucina italiana: dal medioevo al futuro’. Sarà un viaggio indietro nel tempo per scoprire come la cucina italiana si è evoluta nel corso di questi secoli fino ad oggi. Infine si cercherà di capire come sarà la cucina del futuro.

Modera l’incontro il sangiorgese Alberto Nicolai, autore di format sulla storia e cultura del cibo. L’evento è patrocinato dal comune di Porto San Giorgio, in collaborazione con la libreria ’La perdigiorno’. L’ingresso è libero.