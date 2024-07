Sicurezza al centro del consiglio comunale

Si è parlato di sicurezza nel consiglio comunale dell’altra sera, sulla scorta di una interrogazione presentata dal Laboratorio Civico, con il sindaco, Massimiliano Ciarpella, che ha fornito dati sulle attività e sulle iniziative messe in campo, soprattutto negli ultimi mesi, in termini di contrasto delle occupazioni abusive di edifici e controlli sulle locazioni turistiche. "In linea di principio – ha spiegato Ciarpella - quando c’è un ingresso abusivo nella proprietà, il codice penale prevede una punizione dietro querela della persona offesa. I proprietari devono sporgere formale denuncia-querela altrimenti si vanifica tutto il lavoro. La Polizia Locale ha censito 12 immobili in condizioni di rischio potenziale o conclamato di occupazione abusiva, solo in 4 casi risultano depositate querele". Sono stati effettuati 10 specifici servizi interforze (su un totale di 43 dal 1 giugno), cui ha partecipato anche la Polizia Locale, che hanno portato al fermo di soggetti irregolari. "Tutte le situazioni sono state monitorate ed emessi provvedimenti per messa in sicurezza. Sono 6 le ordinanze emesse nell’ultimo anno: una per la limitazione di orari di apertura nei locali pubblici nella parte ovest della Piazza Garibaldi; un’altra per limitare l’uso del monopattino in centro città; 4 per la messa in sicurezza di altrettanti immobili". Riguardo le nuove norme nella disciplina della locazione turistica e affitti brevi, Ciarpella ha spiegato l’iter da seguire e i pareri necessari per attivare strutture extralberghiere per poi aggiungere: 44 i controlli su nuove aperture da cui non sono emerse criticità. "Stiamo procedendo a verifiche tra i rilievi presenti sulle piattaforme e quelli censiti" ha detto Ciarpella. D’altra parte la discrasia (anche a tripla cifra) tra i numeri delle attività extralberghiere regolari e censite, e quelle presenti sulle piattaforme, prova evidente di un sommerso importante che sfugge a qualsiasi tipo di censimento. "Abbiamo attivato un Nucleo antidegrado di cui fanno parte Polizia Locale, Sportello unico attività produttive, ufficio tecnico e tributi, anagrafe per occuparsi di queste casistiche in sinergia. Nessuna Polizia Locale della Provincia possiede una organizzazione simile ma, viste le proporzioni assunte dal fenomeno, riteniamo necessario fare un ulteriore passo avanti nel contrastare qualsiasi fenomeno di illegalità nelle locazioni a breve termine".

Marisa Colibazzi