Simone Luciani premiato al Lucca Comics

"Magari non vinco, gli altri finalisti sono super autori": così il game designer fermano Simone Luciani commentava, qualche settimana fa, la sua nomination per il premio internazionale Board Game Designer of the Year, progettista di giochi da tavolo dell’anno, istituto nell’ambito di Lucca Comics per celebrare l’ingegno dei creatori che mettono il loro nome sulle scatole di giochi da tavolo. Ma, alla fine, il vincitore è stato proprio Luciani che ha aggiunto al suo già lusinghiero palmares anche questo nuovo Premio internazionale, confermandosi uno dei nomi più apprezzati e premiati in assoluto, nel panorama dei creatori di giochi da tavolo. "Dopo attenta valutazione degli autori e della loro produzione nel periodo di riferimento dell’edizione 2024 del Premio Board Game Designer dell’anno, cinque di loro sono stati scelti per comporre la rosa degli autori che hanno partecipato alla selezione finale" spiegano da Lucca Comics. E tra i cinque candidati, la giuria presieduta da Fabio Cambiaghi ha assegnato il Premio Board Game Designer dell’anno a Simone Luciani. "Luciani, nel periodo di riferimento ha alimentato con costanza e qualità il mercato del gioco da tavolo – spiega l’organizzazione di uno degli eventi più importanti a livello internazionale in materia di comics e games - dimostrando eccellenti capacità di collaborazione con altri autori, pur mantenendo in ogni creazione una forte e riconoscibile identità autoriale. La prolificità dell’autore, che nel 2023 ha inserito ben sei giochi nel suo portfolio, due dei quali hanno già ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, è stata altrettanto significativa nella decisione così come la capacità di spaziare con eclettismo tra ambientazioni e generi molto differenti, riferendosi alle famiglie come ai giocatori più esperti". Marisa Colibazzi