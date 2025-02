"Spero ci siano tanti buyers"

Arriverà oggi a Rho Fiera Milano pronto per il Micam che inizia domani, Marino Fabiani, dell’omonimo calzaturificio, presenza storica al Micam: "Ci sono stato sempre, anche nei momenti più difficile. Abbiamo rifatto tutto il campionario, come sempre, con la speranza che ci sia un raggio di sole o un lumicino in fondo al tunnel. Speriamo che ci sia qualcosa che dia un segnale di cambiamento. E’ dal 2018-19 che il settore è in difficoltà: la crisi è iniziata con il mercato russo, poi il Covid, poi la guerra. Difficile riuscire a riprendersi e non c’è più lo spazio per poter dire che si lavora una stagione per cercare di recuperare almeno in parte quelle perse. Ci stiamo impegnando per lavorare e nonostante questo, dobbiamo stare attenti a una serie di fattori. Non è facile andare avanti così". Eppure, per Fabiani, la speranza che possa capitare qualcosa di buono c’è sempre per cui, anche stavolta, nuovo campionario e via, verso il Micam. "Saremo presenti come sempre. Perché? Il palcoscenico è fatto per cantare e se non si canta non si vendono i dischi. Il nostro palcoscenico è il Micam e dobbiamo andarci sereni, a testa alta, portando qualcosa di nuovo e di bello. Chi ci sarà in giro? Buyer turchi, cinesi, giapponesi sono stati invitati con l’incoming e speriamo che ne vengano tanti. I russi qui non vengono, dobbiamo andare noi da loro. Sono in pochissimi invece a lavorare per l’America. Ma possiamo andare a vendere in India, o in Brasile, che le scarpe se le fanno da loro? La speranza è mantenere l’orticello che ci fa andare avanti ed evitare che ci vengano a ‘beccare’ altri".

m.c.