"Sporcizia, carcasse di piccioni e giochi rotti: ecco la pinetina Salvadori"

"Sporcizia diffusa", "carcasse di piccioni", "giochi rotti": un genitore ci fa avere una sorta di reportage di appunti ed immagini circa la desolante situazione in cui verserebbe la pinetina Salvadori. Sarebbe un’area ideale per portarvi i bambini perché a distanza di sicurezza dal traffico e all’ombra rinfrescante delle piante se non fosse per i pericoli indotti dalla mancanza di igiene e dai giochi rotti, insomma una situazione che poco si addice a un parco giochi: "Carcasse di piccioni sparse per il perimetro della pineta – riferisce il genitore -, anche nei pressi della fontana frequentata dai bambini, un’altra carcassa presente da giorni a ridosso dei giochi, sporcizia diffusa in tutta l’area della pineta, totale assenza di manutenzione dei giochi, altalene in disuso da almeno tre anni così come tutti gli altri giochi che presentano anche pericolo per i bambini perché rotti, al gioco della carrucola con il fai da te qualcuno ha avuto la simpatia di sostituire l’appoggio, rotto da diversi anni , con una boa!". Il genitore prosegue, poi, sostenendo che tre anni fa, dopo l’ennesima denuncia del degrado, l’amministrazione comunale invece dei manutentori ha mandato i vigili urbani, i quali avrebbero apposto dei nastri ai giochi ad evitare che i bimbi mettendo a rischio la loro incolumità potessero accedervi. Secondo lui, in tre anni le cose sono solo peggiorate: "Evidentemente – conclude con ironia - il parco anziché essere un regno dei bimbi doveva diventare il regno dei piccioni".

S.S.