Successo al Murri: operata a 101 anni, la paziente è già in piedi

Operata a 101 anni per una frattura al femore, è già in piedi e ha iniziato a deambulare. Nei giorni scorsi l’équipe della Uoc Ortopedia dell’ospedale Murri, guidata dal suo direttore, il dottor Federico Lamponi, ha sottoposto a intervento chirurgico un’anziana di ben 101 anni per una frattura al femore pertrocanterica. La donna, a seguito di una caduta, era stata, infatti, accompagnata al Pronto Soccorso e da lì presa in cura dall’Ortopedia per poi essere operata nell’arco delle 48 ore, come da prassi.

"L’intervento non presentava particolari complessità ortopediche o chirurgiche. Ma certamente parliamo di una paziente dall’età molto avanzata. Abbiamo voluto ridarle l’autonomia che aveva prima della caduta". L’operazione è andata a buon fine e per lei è subito iniziato il protocollo riabilitativo. Dopo l’iter ospedaliero, il personale dell’Ortopedia deciderà, di concerto con la Fisiatria, il successivo percorso riabilitativo. All’équipe del direttore Lamponi sono arrivati i ringraziamenti dei familiari della paziente e quelli della direzione Ast.