Sulla spiaggia torna l’arte di Shakespeare

La rassegna Shakespeare on the beach torna per l’ottavo anno consecutivo sulla spiaggia dello chalet Calypso di Porto San Giorgio, con tre spettacoli gratuiti ispirati alle opere del drammaturgo inglese e presentati in forma di lezione dal filosofo performer, Cesare Catà, alternando musica e narrazione: Nel presentare la rassegna, ieri in conferenza stampa tenuta nel municipio, l’ assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti, ha detto di lui: "Cesare è una garanzia e noi siamo orgogliosi di averlo nella nostra città".

"Ogni anno – ha aggiunto – effettua le sue performance di fronte al mare o in qualsiasi altro posto della città, bello ma poco conosciuto per cui lo prom uove anche turisticamente. Così è avvenuto la villa storica Santa Maria al Poggio in cui sabato scorso Catà ha tenuto una delle sue lezioni nella villa, per l’occasione aperta a tutti, dandole una grande visibilità".

Un concetto simile è stato espresso dal sindaco Valerio Vesprini: "Cesare ha portato le iniziative di carattere cultura fuori dai luoghi ad esse deputati, quali il teatro, e magari riservati ad un ben definito target di spettatori, offrendo invece a tuti la possibilità di assistervi anche all’aperto".

Shakespeare on the beachl" ideato dallo stesso Catà è un format di successo che ogni volta raduna centinaia di persone al Calypso Secondo il filosofo performer la vera forza del progetto sono le atrici, gli attori e i musicista, in totale una ventina, che lavorano con lui con grande impegno e professionalità, quasi gratis, Presenti in conferenza stampa gli attori Simona Ripari, Mirco Abbruzzetti e Valentina Angelini. I tre appuntamenti: Ricccardo III domenica 16 giugno, ore 18-21; Sogno di una notte di mezza estate domenica 23 giugno, ore 18-22; I due gentiluomini domenica 30 giugno, ore 18-23. Lo spettacolo dura circa 90 minuti ed è programmato per finirer al tramonto del sole.

Silvio Sebastiani