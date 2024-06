Tam seconda al campionato di società. Del Gatto si qualifica per gli Europei

Il Team Atletica Marche ha chiuso al secondo posto il campionato di società assoluto maschile e quello femminile. La Tam ha sbancato il settore lanci maschili con i tre sangiorgesi Del Gatto, Olivieri e Rossi Sabatini. Nel peso Del Gatto, si è avvicinato con 19,25 m alle sue migliori misure e ha meritato la convocazione in maglia azzurra per i campionati europei.

Nel martello a dominare è stato il pluricampione Giorgio Olivieri, che ha scagliato l’attrezzo a 70 metri ; nel disco vittoria di Gabriele Rossi Sabatini, grazie ad un lancio di 49,11 m. Il saltatore in lungo Luca Peroni, ha sfiorato per ore l’ennesima volta il muro dei sette metri.

La Tam si è affidata poi alla velocità dello junior Lorenzo Lanciotti, che si è migliorato nei 200 m, con 22’’49, e si è confermato nei 100 m con 11’’14; il giovane Fausto Essengo Kitenge ha fatto il suo debutto vittorioso sui 400 m ostacoli, al primo posto anche Riccardo Picchio, nei 10 km di marcia, mentre Riccardo Girotti ha corso gli 800 m in 1’56’’47. In campo femminile, i risultati più significativi sono arrivati dalla staffetta 4x100 m con Frontalini, Rivellini, Luchetti e Natalucci e dall’allieva India Gray, salita fino a 1,64 m nel salto in alto. La veterana Enrica Cipolloni ha conquistato il primo posto nel lancio del peso, 11,08 m, mentre Alessandra Rivellini sui 100 m ha fermato il cronometro a 12’’53. Benedetta Pompei ha chiuso sui 3000 metri.

s.s.