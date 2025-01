Tentato furto al supermercato, ma scatta l’allarme

Non bastasse il furto alla pizzeria Controluce, la notte scorsa c’è stato un altro tentativo di furto, stavolta andato a vuoto grazie al sistema di allarme entrato in funzione. Eloquente più di tante parole, il video fatto circolare ieri sui social, con le immagini riprese dalle telecamere interne di un supermercato. C’è un uomo, incappucciato, che armato di un attrezzo da scasso, si avvicina alla porta di sicurezza e cerca di scardinarla. Dopo qualche insistenza, riesce nell’intento ma la porta si apre, scatta l’allarme e il malvivente scappa via.