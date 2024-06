Terzo mandato per Marinangeli: "Questa vittoria è per Amandola"

La popolazione della città di Amandola riconferma il sindaco Adolfo Marinangeli per la terza volta, che insieme alla sua squadra ha conquistato il 63% delle preferenze. Era stata annunciata come una delle sfide elettorali più combattute di queste comunali, e le premesse non sono state tradite, la presenza massiccia durante la campagna di frequenti confronti con la popolazione, un affluenza alle urne molto alta, sintomo che la popolazione sentiva la competizione ha voluti portare il suo personale sostegno a favore di una o delle altre liste. Infatti dei 2.902 aventi diritto, hanno votato in 2.267 (78,12%), le schede nulle sono state 17, quelle bianche 12. Lo spoglio è iniziato alle 14 ma con il trascorre dei minuti la tendenza si è mostra, Adolfo Marinangeli dopo circa un ora aveva già un margine di circa 150 voti sull’avversario più diretto Lando Silinquini; buona la performance di Piergiorgio Lupi, che insieme alla sua squadra ha tenuto il passo senza riuscire però a fare lo scatto decisivo. I dati ufficiali sanciscono la vittoria di Adolfo Marinangeli, che con 939 voti e il 41,9% delle preferenze è riconfermato sindaco superando i diretti avversari: Lando Siliquini con 672 voti e il 30% delle preferenze cede il passo, segue a brevissima distanza Piergiorgo Lupi che comunque ha raccolto 627 voti ovvero il 28,1% delle preferenze.

"Una volta che siamo arrivati alla metà dello spoglio con circa 150 voti di scarto abbiamo capito che potevamo farcela – spiega Adolfo Marinangeli –. Il risultato premia gli sforzi degli ultimi anni di impegno, del grande lavoro che è stato fatto da questa squadra composta da gente seria e capace. Durante gli ultimi mesi ci sono state delle divisioni, si sono alimentate delle polemiche, ma questa è la vittoria della gente e della città. Ora ci impegneremo a portare avanti le tante iniziative del programma elettorale che presenta punti ambiziosi da realizzare. Non sappiamo questa sera dove andremo a festeggiare, l’importante è stare insieme. Credo che nel giro di qualche giorno riusciremo a fissare la data dell’insediamento e valutare le disponibilità al fine di assegnare le deleghe, magari con l’obiettivo di fare crescere i giovani che guideranno la nostra città nel prossimo futuro" conclude.

Il nuovo consiglio comunale sarà costituito dal sindaco Adolfo Marinangeli, con i componenti della sua lista: Giovanni Annessi, Alessio Ciabattoni, Orfeo Cruciani, Roberto De Santis, Maria Rita Grazioli, Alessio Mariani, Sonia Pieragostini, Enrico Sciamanna. In minoranza per la lista ‘Amandola Veramente‘ Lando Siliquini, insieme a Giulio Saccuti, per la lista ‘Amandola di Nuovo’ Piergiorgio Lupi e Marco Fiori. Fra qualche giorno la macchina amministrativa tornerà a muoversi, e i primi impegni saranno sicuramente rivolti al nuovo ospedale dei Sibillini, di cui si attende la riapertura.

Alessio Carassai