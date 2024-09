Torneo di Castel Clementino, la vittoria a Porta Santo Spirito

E’ proprio il caso di dirlo, accoppiata che vince non si cambia e ormai l’alleanza Porta Santo Spirito (che festeggia la 20a vittoria) e il suo console, Marco Rossi, con il cavalier recordman di vittorie ai tornei cavallereschi, Luca Innocenzi è saldissima, ha prodotto otto vittorie, compresa quella straordinaria e tiratissima di ieri. Una vittoria dai molti record perché Innocenzi, con l’ottava vittoria del torneo cavalleresco, raggiunge due mostri sacri indimenticati della Giostra dell’anello, Gianfranco Ricci ed Emilio Mordente. Una giostra dell’anello tiratissima, fino all’ultima tornata, all’ultimo anello e all’ultimo secondo, che ha tenuto col fiato sospeso tutto il pubblico presente. Ma soprattutto è stato col fiato sospeso il rione Porta Navarra e il console Paolo Pipponzi che, con un’ottima prestazione di Nicholas Lionetti, vedendo l’andamento della gara, questa volta un pensierino l’aveva davvero accarezzato di riuscire a rompere un’astinenza di vittorie che va avanti dal 2008. E invece, è sfuggita ancora di mano per appena 15 punti di differenza. Questa la classifica finale: Porta Santo Spirito 1906 punti; Porta Navarra 1891; San Marco 1833 con Mario Cavallari; Paese Vecchio 1738 con Lorenzo Melosso e Porta Marina 1728 con Pierluigi Chicchini. Una giostra che ha entusiasmato, coinvolto il pubblico che ha gremito le tribune del campo di gara, con una altissima qualità della gara, come ha confermato a più riprese, Gianni Vignoli, storico cavaliere faentino nel suo commento tecnico alle varie tornate. Alla fine, applausi calorosissimi per il giovane serviglianese, 22 appena, Mario Cavalieri, per una performance impeccabile. Ma applausi da tutti bipartisan anche per Luca Innocenzi. "Da quando sono console – commenta Marco Rossi – ho sempre scelto Luca e di tutti i palii vinti con lui questo è stato molto molto bello".

Marisa Colibazzi