Trasloco dalla scuola di Casette: i bambini andranno a Castellano

Contrordine: i bambini della scuola infanzia di Casette non saranno più trasferiti nella primaria ‘Della Valle’, ma nella scuola d’infanzia di Castellano. Confermato, senza transigere, che il trasferimento avverrà durante le vacanze di Natale. In soldoni, è questo l’esito dell’incontro che alcuni genitori hanno avuto ieri con la Commissaria Prefettizia, Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi. Così, se fino a qualche giorno fa, si era ritenuto che le quattro aule della ‘Della Valle’ fossero sufficienti per accogliere gli 80 bambini dell’infanzia, a quanto pare adesso non lo sono più e spunta il trasferimento a Castellano. Sì, perché su un punto non si transige: i bambini finora ospitati nella struttura di proprietà della parrocchia, devono andare via di lì, per una questione di normativa non rispettata, e non per questioni di canone di locazione. E il trasferimento deve avvenire in pieno anno scolastico, senza attendere la fine e lasciare in eredità questa ‘patata bollente’ ai prossimi amministratori comunali.

Circa il trasferimento a Castellano, si pone anche il problema dei trasporti al quale tuttavia, è stato detto che gli uffici comunali stanno già predisponendo un nuovo piano della mobilità. Saranno i genitori a segnalare quanti degli 80 bambini avranno bisogno dello scuolabus, facendo paventare la possibilità (tutta da accertare) che si possa pensare anche a una gratuità. In questa sorta di domino delle scuole cittadine, intanto, per un problema che sembra avviarsi verso una soluzione, se ne profila un altro all’orizzonte: i bambini della primaria di Cascinare che, in vista dei lavori nell’edificio scolastico (dovrebbero iniziare a settembre), si apprestavano ad essere trasferiti, tutti insieme, alla scuola infanzia di Castellano (decisione assunta dopo un’animata assemblea con gli amministratori), dove andranno? Forse alla Della Valle?

Marisa Colibazzi