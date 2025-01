Tre gli appuntamenti con il teatro dialettale sul palco dell’Emiliani

Non solo una stagione teatrale mirata in tre specifici appuntamenti grazie alla partnership con Amat, per il Teatro Emiliani di Rapagnano arriva anche il classico cartellone legato al dialetto. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del genere che.

Sono tre gli appuntamenti programmati all’interno della Rassegna di Teatro Dialettale in questa stagione 2025, come sempre organizzati dalla Pro Loco di Rapagnano con la collaborazione del Comune di Rapagnano. Si tratta di tre sabato sera all’insegna dell’intrattenimento e della voglia di stare insieme, tutti protagonisti nel mese di marzo e sempre alle ore 21,15.

La prima serata in programma il prossimo 8 marzo quando a salire sul palco sarà la compagnia de "Li Tunni" che porteranno in scena "M’ha fatto male la Nzalata". Esattamente sette giorni dopo, il 15 marzo, il palco ospiterà la compagnia de "Li Rmasti" con lo spettacolo "E’ jita ve che è femmena". Un trittico che ci concluderà il 22 marzo quando sul palco sarà invece la volta de "Gli amici del Teatro" con il loro spettacolo "Per chi suona il campanello" che in pratica chiuderà la rassegna.