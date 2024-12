TTVita lascia la palestra Mirella: polemiche sulla gestione comunale

Fino a qualche mese fa, parlavi della TTVita, blasonata società pongistica, fondata nel 1908, lustro della città, e veniva in mente la palestra Mirella, dove si allenava dagli anni ’60. Dalla metà di quegli anni infatti, la società ha sempre utilizzato la palestra Mirella (costruita da un mecenate privato e messa a loro disposizione), conseguendo prestigiosi risultati nazionali e internazionali.

Dopo l’estate, il binomio è stato bruscamente spezzato e l’Asd ha lasciato la palestra e la città, migrando nei Comuni vicini. "Sarebbe più corretto dire – precisano i dirigenti – che siamo stati mandati via, tacciati dalla responsabile dei servizi amministrativi del patrimonio comunale di essere ‘occupanti abusivi’ dell’impianto, ricorrendo anche ai carabinieri. Scene di un’amarezza infinita. Ormai non ci interessa tornare, ma vogliamo che si sappia perché siamo andati via".

"L’uso della Mirella – raccontano – è stato sempre a titolo gratuito, ma se adesso ci avessero chiesto una tariffa, non ci saremmo sottratti". Ma, a metà settembre "durante una solita sessione di allenamento alla Mirella, senza aver avuto alcun preavviso o comunicazioni dal Comune, ai nostri atleti è stato intimato di lasciare la palestra (che era appannaggio del nuovo gestore individuato col bando espletato in pieno agosto, ndr.)".

Nell’incontro avuto con la sub Commissaria "abbiamo appreso del bando agostano per la gestione della palestra e dell’avvenuto affidamento provvisorio. Nonostante le numerose interlocuzioni avute con l’ufficio nei mesi precedenti per avere informazioni sulla gara per la gestione, nessuno ci aveva invitato o informato. Eppure utilizzavamo quella palestra da sempre".

La TTVita ha poi scritto alla Commissaria contando di poter continuare a fruire della palestra in determinati orari. Non ottenendo alcuna risposta, in vista dell’avvio dei campionati ha comunicato giorni e orari, via mail all’ufficio. "All’ultima mail, il 4 settembre, la responsabile ha risposto che stavano acquisendo le richieste degli interessati e avrebbero confermato appena possibile sull’uso della struttura e sulle tariffe". Poi, più nulla, né un diniego, né una conferma.

Intanto, l’Asd ha ripreso le solite sessioni di allenamento alla Mirella. E ora? Fino a dicembre, i nostri 80 iscritti si allenano e disputano i 7 campionati nella palestra dell’Urbani, a Porto Sant’Elpidio. Da gennaio andiamo a Monte Urano dove ci hanno accolto a braccia aperte, in una palestra di 1200 mq dove faremo 7 giorni su 7 scuola di ping pong e campionati.

Marisa Colibazzi