Turismo accessibile a Fermo: stati generali e progetto Creait per un futuro inclusivo

Fermo torna a parlare di turismo e di un futuro possibile. Domani mattina all’auditorium San Filippo si tengono gli stati generali del settore strategico per la crescita della città e del territorio, una riflessione voluta ogni anno dall’assessora Annalisa Cerretani che raddoppia perché si terrà anche l’8 marzo, all’interno di Tipicità.

Sarà l’occasione per raccontare anche il progetto Creait, realizzato con la Croazia, ma anche del brand unico che si sta studiando per l’intera costa fermana. Creait parla di turismo e accessibilità, insieme con il comune di Trogir. A seguire l’iniziativa che ha ottenuto un finanziamento europeo Fabio Ragonese che racconta: "Abbiamo lavorato per promuovere soluzioni innovative di turismo accessibile. Abbiamo lavorato sulle ‘ricette’ per migliorare il territorio, dei veri progetti pilota realizzati con la collaborazione di Fermo Tech che ha lavorato con i Musei di Fermo."

Ruolo chiave quello di Ossmed e del suo presidente Carlo Nofri che ha lavorato sulla parte di riferimento per le persone sorde, lavorando sulle caratteristiche fisco architettoniche per le strutture ricettive e poi su un secondo seminario dedicato alla comunicazione accessibile. Inclusione vuol dire anche fare movimento e aprire le strutture e le attrezzature a tutti, come spiega Anastasia Nicu che ha coinvolto barche, bici e percorsi pedonali, il tutto per valorizzare i luoghi chiave della costa e del centro storico di Fermo.

Ronnie Garattoni per il Fermo Tech parla del suo ruolo: "Abbiamo riprodotto in scala il Palazzo dei Priori e parte dei musei civici e abbiamo reso fruibile la sala del mappamondo a ogni disabilità, con esperienze multisensoriali. Un’azione complessiva che vale il diritto a godere del diritto alla cultura e alla bellezza, per questo anche il supporto dell’assessora alla cultura Micol Lanzidei che apre davvero a tutti i musei e la storia di Fermo."

Per i musei spiega Vissia Lucarelli: "Parliamo di accessibilità e multi sensorialità per valorizzare il museo e il suo contenuto. Abbiamo uno scanner che permette al ricostruzione ambientale, da cui anche la possibilità di riprodurre i piani interni con tanto di arredamento." Coinvolta anche la Coos Marche, con Mara Morici che racconta otto mesi di lavoro, in coprogettazione con la Croazia e Trogir, il 2025 si aprirà con nuove iniziative per rafforzare il cammino del turismo accessibile.