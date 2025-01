Turismo, Ciarpella: "Bene il brand Riviera fermana"

Nessuna ‘rivalità campanilistica’ sui numeri circolati di recente e ancora provvisori, dell’affluenza turistica nel fermano da parte di Porto Sant’Elpidio, ma la consapevolezza che, se uniti, nel fermano vincono tutti. dice il sindaco Massimiliano Ciarpella. E, a proposito di numeri, preferisce far riferimento ai proventi dell’imposta di soggiorno "che sono un dato ufficiale, da cui emerge che le cifre dell’affluenza turistica sono ampiamente positive nella nostra città, come ottimo è il trend di prenotazioni nelle strutture cittadine per la prossima stagione estiva".

E proprio guardando al futuro, ribadendo che "l’obiettivo non è certo sorpassare le presenze delle città vicine", punta l’attenzione sulle strategie da mettere in campo e non solo da parte del singolo Comune: "C’è da lavorare insieme e, finalmente, lo stiamo facendo con il brand della Riviera Fermana, per promuovere il nostro territorio in rete, valorizzando reciprocamente i punti di forza".

Un discorso che associazioni di operatori dell’accoglienza stanno sollecitando da qualche anno e che ora sembra avviato sulla strada giusta. "Ci interessa effettuare una promozione mirata e vincente – prosegue Ciarpella – migliorare la qualità della nostra offerta, destagionalizzare presenze e arrivi con una proposta attrattiva, dagli eventi culturali a quelli sportivi".