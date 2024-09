Tutto pronto per il raduno nazionale Porsche: c’è il programma

A Porto San Giorgio è in programma, domenica prossima 29 settembre, la 19esima edizione del raduno nazionale Porsche denominato porschemeeting356&friend. La manifestazione, patrocinata dal Comune, è promossa dal club ’quellidiportosangiorgio’ in collaborazione con il club federato ASI la Manovella del Fermano. L’organizzatore, Paolo Ascani, spiega: "E’ l’evento ogni fine estate proponiamo alla cittadinanza di Porto San Giorgio. Saranno presenti partecipanti provenienti da diverse regioni d’Italia, proprietari di auto storiche come la mitica "piccola" Porsche 356 costruita negli anni 50/60 le bellissime auto degli anni ‘70 con le famose e ancora attuali 911 Targa, Turbo, Carrera fino ad arrivare ai tempi attuali con alcune auto elettriche e suv. Probabilmente non sarà presente un Racing Team con Enrico Fulgenzi, il pilota ufficiale Porsche Italia con l’auto Cup da pista con cui partecipa al Campionato Europeo, ma mai dire mai". Il programma partirà alle ore 9 con il raduno sul viale della stazione e sarà offerta una colazione di benvenuto ai partecipanti, alle 10,30 ci sarà il saluto del sindaco Valerio Vesprini mentre alle 11 scortati dalla polizia stradale, sfilata delle auto nel centro cittadino fino ad arrivare sul lungomare presso lo chalet del Cozzaro Nero che offrirà un aperitivo. Poi si riparte per i Laghi Santarelli dove i driver avranno un lunch, il rientro dei piloti è invece previsto per le 16. Ascani ringrazia l’amministrazione comunale "Sempre presente e disponibile".